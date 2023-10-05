Instagram şifresi yüzünden intihar etti

GAZİANTEP'te Instagram şifresi yüzünden ablasıyla tartışan bir genç kız 4. kattan atlayarak canına kıydı.

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İddiaya göre, 17 yaşındaki Zeynep. Ç., akşam saatlerinde ablasıyla Instagram şifresi yüzünden tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmaya sinirlenen genç kız, oturdukları 7 katlı apartmanın 4. katından atladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Zeynep Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.