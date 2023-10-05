Ali Koç neden Erdoğan'ın yanında elini cebine koydu? İlk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ellerini cebine koyarak yürümesiyle ilgili ilk kez konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bir hata yaptım. Hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam" dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kaza geçiren Sabancı ailesini hastanede ziyareti sonrasında yanında verdiği görüntüde elleri cepte durması tartışmalara yol açmıştı.

Özellikle sosyal medyada söz konusu fotoğraf karesi üzerinden Koç'a eleştiriler yükselmişti.

"Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"

Sözcü TV'de, Uğur Dündar'a konuşan Koç, geçtiğimiz günlerde çok tartışılan görüntüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yürürken elleri cebinde yürümesi ile gündeme gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen anlık bir olay"

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"