Depremzedeye fatura şoku! Toplu olarak gönderilmeye başlandı iddiası

Deprem bölgesinde ertelenen elektrik faturaları toplu olarak gönderilmeye başlandı. Bir kişiye 13 bin 374 TL borç geldi.

Abone ol

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgedeki konutlara elektrik faturası çıkarılmamıştı. Dağıtım şirketleri depremlerin üzerinden 8 ay geçtikten sonra faturaları toplu olarak gönderilmeye başladı. Bir depremzedeye ise 13 bin 374 liralık borç mesajı geldi. Vatandaşların elektrik, su ve doğalgaz faturalarının yıl sonuna kadar bakanlık bütçelerinden karşılanması için verilen teklif ise AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre teklif sahibi CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur konunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Güzelmansur “Bir depremzedeye giden elektrik faturası 13 bin 374 lira ve 6 takside bölünmüş, aylık taksiti 1.486 lira. 6 Şubat depremi 11 ili etkiledi ama en yıkıcı etkisi Hatay'da oldu. 25 binden fazla can kaybımız var'' dedi. CHP'li vekil şöyle devam etti:

Yıkılan binaların yüzde 48'i Hatay'da. 256 bin konut yerle bir oldu, Antakya'nın yüzde 90'ı artık yok. 47 bin 653 ticarethanemiz yıkıldı. Esnaf bitti, sanayi siteleri enkaza döndü. Depremzede evsiz, işsiz, esnaf dükkansız. Şimdi bu insanlardan elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemesi isteniyor. 6 Şubat'a kadar tahakkuk eden ve tahsil edilmemiş elektrik ve doğalgaz faturaları silindi, sonrakiler de ertelendi. Ama haziran ayı itibarıyla faturalar toplu olarak gönderilmeye başlandı. Depremzede konteynerde kalıyorsa elektrik aboneliği de isteniyor. Ona da 6 aylık fatura gönderiliyor. Bu insanların borçlarını devlet üstlenmeli.