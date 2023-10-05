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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim talimatı: Kapı kapı sahada olalım

Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim talimatı: Kapı kapı sahada olalım

Siyasette gözler 31 Mart2ta yapılacak yerel seçimlerdeyken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin bazı ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmede saha çalışmalarının önemini işaret ederek, “Kadın üyelerin sayısını artırın. Kadınlar eve daha rahat girer. Kapı kapı sahada olalım” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yeni yasama yılının TBMM'deki ilk grup toplantısından sonra Meclis’teki makamında partisinin örgütlerinden gelen ziyaretçileri ağırladı.

CHP liderinin, orada partisinin bazı ilçe başkanlarıyla yaptığı görüşmede yerel seçimlerde saha çalışmalarının önemine dikkat çekerek “Kadın üyelerin sayısını artırın. Kadınlar eve daha rahat girer. Kapı kapı sahada olalım” talebinde bulunduğu öğrenildi.

“Yerel seçimin anahtarı kadınlarda”

Cumhuriyet'in aktardığına göre; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da bu dönemde kadınların daha ön planda olacağını söyleyerek, “Yerel seçimin anahtarı kadınlarda” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’e konuşan Nazlıaka, “Kadın kolları olarak son iki yılda 163 bin yeni kadın üye kaydı yaptık. Kadın üye sayımızı oran olarak yüzde 30’un üzerine çıkarttık. Şimdi de kadınların eşit temsilini ve fermuar sistemini istiyoruz. Böylece bir kez daha partimizin Türkiye’ye demokrasi alanında öncülük etmesini sağlayacağız. Çünkü demokrasi katılımcılıktır ve toplumun yarısını yok sayan bir anlayış kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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