Selahattin Demirtaş'ın dediği günden itibaren HDP'nin çöküşü başladı! Partiyi kasıtlı mı batırdı?

Selahattin Demirtaş'ın "Seni başkan yaptırmayacağız" dediği günden itibaren HDP’nin çöküşünün başladığını savunan Yazar Seyan Nişanyan, Demirtaş için "Bu dürüst bir hata olamaz. Bu, partiyi batırmak için kasıtlı olarak yapılmış bir hamleydi.” ifadelerini kullandı.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim yenilgisinin ardından aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 100 gündür tweet atmadığı ortaya çıkarken, en son 31 Mayıs’ta yayınlanan bir röportajında, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum" demişti.

Demirtaş'ın sorgulanan politikalarıyla ilgili ilginç tespitler, halen yurt dışında yaşayan Ermeni asıllı yazar Sevan Nişanyan'dan geldi.

TV100 yazarı Fuat Uğur, Nişanyan'ın Serbestiyet adlı internet sitesinden Kaan Göktaş’a verdiği röportajda CHP ve HDP ile ilgili söylediklerini yazısına taşıdı.

Sevan Nişanyan da röportajında konu HDP’ye gelince, “Selahattin Demirtaş KEPAZE OLDU ve bir dizi çok yanlış iş yaptı” diye başlıyor ve şöyle diyor:

"HDP intihar etti"

“Büyük hatalar yaptılar. CHP’nin kuyruğuna girmeleri bir intihar hamlesiydi. Taa Selahattin Demirtaş’ın çıkıp ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ dediği günden itibaren HDP’nin çöküşü başladı. Bunu dedi ve ilk seçimde Erdoğan Başkan seçildi. O noktada Selahattin Demirtaş istifa etmeliydi. Yanlış yapan insanın gitmesi gerekiyor. Bu son seçimde de kendilerini CHP’ye filika olarak bağlamaları felaket bir hataydı. O kadar büyük bir hataydı ki, insan ister istemez düşünüyor, bu dürüst bir hata olamaz. Bu, partiyi batırmak için kasıtlı olarak yapılmış bir hamleydi.”

"CHP diye bir faktör artık Türk siyasetinde mevcut değil"

Sevan Nişanyan senelerden beri “CHP’nin, hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir insanın yönetimindeki bir CHP’nin seçim kazanması imkânsız” dediğini hatırlatarak “CHP diye bir faktör artık Türk siyasetinde mevcut değil. Bu anlamda seçim çok hayırlı oldu. Kılıçdaroğlu’nun istifa etmemesi de çok hayırlı oldu. Bu sayede CHP’nin yok oluşu gerçekleşiyor” diyor."

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