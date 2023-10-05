İçişleri Bakanı duyurdu: Gaziantep'te 1 polis şehit oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te bir şüpheliyle kovalamaca sırasında yaşanan trafik kazası sonucu ağır yaralanan polis memuru Emirhan Şimşek'in şehit olduğunu açıkladı.

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Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Emirhan Şimsek; 04 Ekim 2023 günü şüpheli motosikleti kovalamaca sırasında tek taraflı kaza sonucu kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun" dedi.

Şehit polis memurunun naaşı memleketine uğurlandı

Şehit polis memuru Emirhan Şimşek için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törende Şimşek'in öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

Törene şehit polis memuru Şimşek'in eşi Hatice, kızı Öykü, babası Salih ve yakınları ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu, diğer protokol üyeleri ve meslektaşları katıldı.

Şimşek'in naaşı törenin ardından memleketi Hatay'a gönderildi.