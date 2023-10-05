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Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar bugün itibari ile hesaplarda

Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar bugün itibari ile hesaplarda

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, ekim ayına ilişkin yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti. Göktaş, ayrıca yaklaşık 1,45 milyar lira tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını duyurdu.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda ekim ayına ilişkin 3,25 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına bugün itibarıyla yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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