Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor! Meteoroloji uyardı o güne dikkat donacağız
Yeni haftada hem sağanak yağış hem de soğuk hava dalgası etkili olacak. İstanbul'da pazartesi günü hava sıcaklıklarının 5-6 derecelik ani düşüşle 18 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Hafta sonuna kadar güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan yağmurlu hava yerini güneşli havaya bıraktı. Ama uzun sürmeyecek yeni hafta yağışlarla başlıyor.
Meteoroloji'nin günlük hava durumu raporunda "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis beklenmektedir." denildi.
İstanbul'da o güne dikkat
İstanbul'da 24-25 derecelerde olan hava sıcaklığı ani düşüşle önümüzdeki hafta 18 dereceleri görecek.
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de 9 Ekim tarihine dikkatleri çekti. Ökten şunları kaydetti:
-9 Ekim'de İstanbul'da fırtına ihtimali var. Hava da soğuyacak. 46 günlük beklenen toplam yağış miktarı yine arttı. Zaten yeni güncellemeler yağışları her seferinde artırıyor. 50 senaryonun ortalaması, bize yeni yaşadığımız yağışları yeniden müjdeliyor.