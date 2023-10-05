Sağanak yağmur, soğuk havayla birlikte geri dönüyor! Meteoroloji uyardı o güne dikkat donacağız

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten de 9 Ekim tarihine dikkatleri çekti. Ökten şunları kaydetti:

-9 Ekim'de İstanbul'da fırtına ihtimali var. Hava da soğuyacak. 46 günlük beklenen toplam yağış miktarı yine arttı. Zaten yeni güncellemeler yağışları her seferinde artırıyor. 50 senaryonun ortalaması, bize yeni yaşadığımız yağışları yeniden müjdeliyor.