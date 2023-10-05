Okan Buruk ile yeni sözleşmenin detayları belli oldu yıllık alacağı ücret

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı tarihi bir zafer sonrası sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Yapılan görüşmeler sonrası rakamın 40 milyon TL'ye çıkartıldığı ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United ile karşılaştı. Mücadeleyi Cimbom 3-2 kazandı.

Bu sonuçla temsilcimiz Galatasaray, gruptaki puanını 4'e çıkartarak 2. sırada kendine yer buldu. 3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılılar gruptaki 3'üncü maçını Alman takımı Bayern Münih ile kendi evinde oynayacak.

Galatasaray, Manchester United zaferi sonrası büyük bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine karşı aldığı zafer sonrası 2.8 milyon Euro galibiyet primi almaya hak kazandı. Kopenhag beraberliği sonrası 930 bin Euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak da 15 milyon 640 bin Euro almıştı.

Bu başarılar sonrasında Cimbom, harekete geçti. Galatasaray yönetimi, bir süredir görüşme halinde olduğu teknik direktörü Okan Buruk'la yeni sözleşme için anlaştı. Sarı-kırmızılı takımla 1+1 yıllık mukavele imzalayan ve şampiyonluğun ardından opsiyonu devreye giren tecrübeli hoca, yıllık 19 milyon TL kazanıyordu.

Yıllık 40 milyon TL

Sabah'ın haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrası rakamın 40 milyon TL'ye çıkartıldığı ve tarafların el sıkıştığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Okan Buruk daha önce, "Galatasaray'la aramda bu tür konular sorun olmaz" ifadesini kullanmıştı. Önümüzdeki günlerde Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un da katılacağı bir törenle deneyimli çalıştırıcı yeni imzayı atacak.