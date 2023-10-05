Dengeler değişti en fazla kazandıran iki yatırım aracını ekonomist Muhammed Bayram açıkladı

Merkez Bankası’nın faizleri artırmasıyla mevduat faizleri de yenilendi. Pek çok banka mevduat faizlerini artırdı. Enflasyona karşı parasını korumak isteyen yatırımcılar için hangi yatırım daha cazip? Ekonomist Muhammed Bayram, "Şu anda bence en revaçta kazandıran enstrüman borsa, ikincisi ise TL mevduattır." dedi.

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Merkez Bankası art arda yaptığı hamleler sonrası politika faizi yüzde 30 seviyesine çıktı. Peki bankalar ne kadar faiz veriyor? KKM'de kalmak mantıklı mı?

Konuyla ilgili Milliyet gazetesine açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası iki şahin artışla beraber politika faizini yüzde 30 seviyesine çıkardı. Bu aslında bankaların daha fazla kar edebilmesi ve bankaların gecelik borç faizinden dolayı Merkez Bankası’na koyduğu likiditenin daha fazla nemalanmasına yol açtı.

Bankaların daha fazla kredi vermesi bekleniyor

Bankaların piyasaya ve reel sektöre daha fazla kredi vermesi bekleniyor. KKM’de biriken 120 milyar dolarlık tutar var. KKM 2020 yılı Aralık ayında geldiğinde o günün şartlarında pek çok iş gördü. Ancak şu anda KKM devletin yetkililerinin söylediği gibi artık miladını tamamladı ve KKM’den çıkış artık öngörülecek.

KKM’den çıkan para nereye gidecek?

KKM’den çıkan para nereye gidecek? BES’e mi, mevduata mı yoksa borsaya mı gidecek. Şu anda Merkez Bankası’nın faiz artırması ile birlikte bankalar müşterilerini KKM’den çıkarıp TL mevduata yönlendiriyor. TL mevduatı şu anda yüzde 50’ler seviyesinde. Hep bahsetmiştik faizlerin yüksek olması yatırım ortamını bitirir. Şu anda yüksek faiz ortamında yatırım yapmak iktisada göre çok beklenmez. İnsanlar burada paralarını mevduat faizine koyarak faiz geliri elde ederler.

Mevduat faizi ne kadar oldu?

Şu anda bankaların vermiş olduğu faiz oranları yüzde 50’ler seviyesinde. Ancak KKM’niz varsa ve yeniliyorsanız burada yüzde 25 faiz ile devam ettiriyorsunuz. Yani doların yükseleceği öngörülürse KKM hala cazip. Ancak doların yükselmesi mümkün gözükmüyor.

İhracatçılar açısında dolar kuru rekabetçi bir dolar kuru değil, para kazandıran bir dolar kuru değil. İhracatçılarımız dolar kurunun biraz daha yukarı tırmanmasını istiyor.

En fazla gelir getiren enstrüman

Şu anda en fazla gelir getiren enstrümanlardan biri mevduat faizleri. Mevduat faizleri 1 yıllıkta yüzde 50 getiri sağlıyor. Geçen sene tüm dünya borsaları içerisinde bizim borsamız dolar cinsinden yüzde 109 oranında kazandırdı. Şu anda bence en revaçta kazandıran enstrüman borsa, ikincisi ise TL mevduattır.

Mevduat faizleri daha da yükselir mi?

Mevduat faizleri reel enflasyonun altında, biz bir dönem daha faizin artırılacağını ve enflasyona yakınsayacağını düşünüyoruz. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunuma göre faiz artışının kademeli bir şekilde ihtiyaç dahilinde yapılacağını öngörebiliriz. Bununla beraber mevduat getirileri daha da yükselecek.