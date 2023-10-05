BIST 8.445
DOLAR 27,57
EURO 29,07
ALTIN 1.614,68
HABER /  MEDYA

Üç adımda FETÖ çakalları nasıl kudurtulur? Ahmet Hakan açıkladı

Üç adımda FETÖ çakalları nasıl kudurtulur? Ahmet Hakan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlandığı, İspanya gezisi ve AK parti Grup Toplantısı dahil tüm programlarının iptal edildiği haberleri FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokuldu. Ahmet Hakan, bitmek bilmeyen FETÖ yalanlarına ilişkin yazı kaleme aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle AK Parti Meclis Grup toplantısının da iptal edildiği öne sürülmüştü.

Sosyal medyada FETÖ'cü hesaplan ve bazı haber portallarında "Erdoğan rahatsızlandı" haberleri servis edilirken Erdoğan sapasağlam ortaya çıktı ve programlara katıldı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Üç adımda FETÖ çakalları nasıl kudurtulur?" başlıklı yazısında aktardı:

- BİRİNCİ ADIM: Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan palavralar konusunda kısa bir süre sessiz kalınır.

- İKİNCİ ADIM: Kurtuluşlarının ancak Erdoğan’ın sağlığının kötüye gitmesine bağlı olduğunu düşünen FETÖ çakallarının yamyam dansı izlenir.

- ÜÇÜNCÜ ADIM: Erdoğan, bu çakallara karşı şöyle bir kendini gösterir. Spekülasyonlar son bulur. Ve çakallar bir kez daha kudurarak ağlamaya başlar.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki ilk maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak
Fenerbahçe Beko, Avrupa'daki ilk maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi sise boğuldu!
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi sise boğuldu!
Dengeler değişti en fazla kazandıran iki yatırım aracını ekonomist Muhammed Bayram açıkladı
Dengeler değişti en fazla kazandıran iki yatırım aracını ekonomist Muhammed Bayram açıkladı
Bakan Özhaseki: 100 milyar doların üzerinde bir hasarla karşı karşıyayız
Bakan Özhaseki: 100 milyar doların üzerinde bir hasarla karşı karşıyayız
Okan Buruk ile yeni sözleşmenin detayları belli oldu yıllık alacağı ücret
Okan Buruk ile yeni sözleşmenin detayları belli oldu yıllık alacağı ücret
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar bugün itibari ile hesaplarda
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Paralar bugün itibari ile hesaplarda
Selahattin Demirtaş'ın dediği günden itibaren HDP'nin çöküşü başladı! Partiyi kasıtlı mı batırdı?
Selahattin Demirtaş'ın dediği günden itibaren HDP'nin çöküşü başladı! Partiyi kasıtlı mı batırdı?
"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak
"Filenin Efeleri" olimpiyat elemelerinde yarın Finlandiya ile karşılaşacak
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da PKK operasyonu: 5 şüpheli yakalandı!
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim talimatı: Kapı kapı sahada olalım
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçim talimatı: Kapı kapı sahada olalım
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 hafta yasaklandı
Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 hafta yasaklandı
Depremzedeye fatura şoku! Toplu olarak gönderilmeye başlandı iddiası
Depremzedeye fatura şoku! Toplu olarak gönderilmeye başlandı iddiası