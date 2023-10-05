Üç adımda FETÖ çakalları nasıl kudurtulur? Ahmet Hakan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlandığı, İspanya gezisi ve AK parti Grup Toplantısı dahil tüm programlarının iptal edildiği haberleri FETÖ'cü sosyal medya hesaplarından dolaşıma sokuldu. Ahmet Hakan, bitmek bilmeyen FETÖ yalanlarına ilişkin yazı kaleme aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığı nedeniyle AK Parti Meclis Grup toplantısının da iptal edildiği öne sürülmüştü.

Sosyal medyada FETÖ'cü hesaplan ve bazı haber portallarında "Erdoğan rahatsızlandı" haberleri servis edilirken Erdoğan sapasağlam ortaya çıktı ve programlara katıldı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Üç adımda FETÖ çakalları nasıl kudurtulur?" başlıklı yazısında aktardı:

- BİRİNCİ ADIM: Erdoğan’ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan palavralar konusunda kısa bir süre sessiz kalınır.

- İKİNCİ ADIM: Kurtuluşlarının ancak Erdoğan’ın sağlığının kötüye gitmesine bağlı olduğunu düşünen FETÖ çakallarının yamyam dansı izlenir.

- ÜÇÜNCÜ ADIM: Erdoğan, bu çakallara karşı şöyle bir kendini gösterir. Spekülasyonlar son bulur. Ve çakallar bir kez daha kudurarak ağlamaya başlar.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı