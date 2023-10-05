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Mutfak tüpüne zam üstüne zam geldi! Ekim ayı fiyatları güncellendi kaç para oldu?

Mutfak tüpüne zam üstüne zam geldi! Ekim ayı fiyatları güncellendi kaç para oldu?

Türkiye'de etkisini gösteren ekonomik kriz, vatandaşlara zam olarak yansımaya devam ediyor. Tüp gaz fiyatları için belirlenen güncel seviyeler Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi tüp satıcı firmalar tarafından açıklandı.

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Eylül ayında zamlanarak zirveye ulaşan tüp gaz satış fiyatları yine artarak ekim ayı için de zamlandı. Tüp gaz fiyatları için belirlenen güncel seviyeler Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz gibi tüp satıcı firmalar tarafından açıklanmasının ardından 4 Ekim itibarıyla bu tarifeler uygulanmaya başladı. İşte güncel tüp fiyatları...

4 Ekim itibarıyla Aygaz tüp fiyatlarına 30 TL birden zam tarifesi uygulandı. Zam sonrasında İpragaz ve Bizimgaz tüp fiyatlarında da değişikliğe gidildi.

4 Ekim itibarıyla Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarındaki son durum şu şekilde oldu:

Aygaz güncel tüpgaz fiyatları:

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 112,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 580,00 Türk Lirası

İpragaz güncel tüpgaz fiyatları:

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

İpragaz 45 kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

Bizim gaz güncel tüpgaz fiyatları:

Bizim Gaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 12 kg ev tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 24 kg ticari tüp: 1097,00 Türk Lirası


Bizim Gaz 45 kg sanayi tüpü: 2045,00 Türk Lirası

Bizim Gaz 45kg propan tüp: 2198,00 Türk Lirası

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