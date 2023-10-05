Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, tuvalete gitmek icin sahayı terketti bir daha gelmedi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçında tuvalete gitmek için sahayı terk etti. 10 dakika sonra yerine başka bir oyuncu alan Barcelona'nın hocası Xavi, maçtan sonra genç futbolcunun neden böyle yaptığını anlattı.

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Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal tuvalete diye çıktı sahaya dönmedi - 2 Barcelona'nın genç oyuncusu Lamine Yamal, Porto maçının 70. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti ve bir daha maça geri dönemedi.

Barcelona bu süreçte 10 dakika boyunca 10 kişi oynadı ve Xavi de 80. dakikada Yamal'ın yerine Marcos Alonso'yu oyuna aldı.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, maçtan sonra konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yamal hastaydı. Acı çekiyordu ve bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de izin verip hemen geri gelmesini istedim. Gitti ama dönmedi." dedi.

Barcelona, altyapısında yetişen 16 yaşındaki Yamal sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Yapılan açıklamada oyuncunun 1 milyar euro serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edilmişti.