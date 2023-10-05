İsrail'de Filistinlilerin bölgesinde 2'si kadın 3 kişi öldürüldü!

İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerin yaşadığı bölgede iki ayrı silahlı saldırı sonucu Filistinli iki kadının hayatını kaybettiği, daha önce öldürülen bir kişinin de cesedine ulaşıldığı bildirildi.

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İsrail'in kurulmasıyla vatandaşlık alan Filistinlilerin bulunduğu bölgelerde yıl boyunca giderek artan "organize suç ve bireysel silahlanma" kaynaklı cinayetlere yenileri eklendi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyindeki Filistinli Ara beldesinde 26 yaşındaki iki çocuk annesi Yasmin Mahmid çarşamba günü otomobilinde silahla vuruldu. Mahmid, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayfa kentinde de 45 yaşındaki Selam Haccac'ın silahla vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail polisi, Umm el-Fahm kentinde ise birkaç gün önce silahla öldürülmüş 40'lı yaşlarında bir erkek cesedine ulaşıldığını açıkladı.

İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.

Arap karşıtlığı ve ırkçı söylemiyle eleştirilen aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirildiği 2023'te "48 Arapları" arasında organize suç ve bireysel silahlanma kaynaklı cinayetlerde artış kaydedildi.

Sene başından bu yana İsrail vatandaşı Filistinlilerin ikamet ettiği bölgelerde organize suç ve bireysel silahlanma kaynaklı cinayetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 197'ye ulaştı. Haaretz gazetesinin haberine göre, sadece eylülde 28 Filistinli bu şekilde öldürüldü.

Filistinlilerin yaşadığı bölgelerde geçen yıl organize suç ve bireysel silahlanma kaynaklı 111 cinayet vakası kaydedilmişti.

İsrail'deki sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri, Arap toplumundaki suç ve cinayetlerdeki artışla ilgili hükümetin kayıtsızlığını eleştiriyor.