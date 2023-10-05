Yapı Kredi duyurdu! Bu işlem için artık şubeye gitmeye gerek yok

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Teminat mektubu başvurularını Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’ne taşıyarak tüzel müşterilerimiz için önemli bir kolaylığa imza attık." açıklamasında bulundu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi tüzel müşterileri teminat mektuplarını artık şubeyi ziyaret etmeden Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden alabiliyor.

Islak imzalı talimat gerekliliğini de ortadan kaldıran bu uygulama Yapı Kredi müşterilerine hız kazandırıyor. Ayrıca müşteriler, talep ettiği mektup metnini işlem onaya gönderilmeden önce Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi’nden görüntüleyebiliyor. Bununla birlikte müşteriler, mektupların fiziki versiyonlarını da kendi şubelerinden teslim alabiliyor.

Tüm bunların yanı sıra hayata geçirilen yeni gelişmeler ile Yapı Kredi müşterileri, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) hitaben, kamu ihalelerine yönelik mektup taleplerini de ihale bilgilerinin ekrana girilmesi ile birlikte Yapı Kredi Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden gönderebilecek.





