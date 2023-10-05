Düzensiz göç mecliste görüşülecek

TBMM, yeni döneme göç ve düzensiz göçmen konularıyla başlayacak. Göç ve Uyum Alt Komisyonu bugün saat 12'de toplanacak. Toplantıda, gönüllü geri dönüş sürecinin yanı sıra Türkiye'de bulunan yabancı sayılarına ilişkin veriler de paylaşılacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni dönemde de göç ve düzensiz göçmen konularını yakından takip edecek. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Meclis Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendirecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, komisyon bugün saat 12'de toplanacak. Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Türkiye'de bulunan göçmenler, göç ve uyum politikaları ile sığınmacılara ilişkin sunum yapacak.

Türkiye’ye bulunan yabancı sayılarına ilişkin son verileri paylaşacak. Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçleri de gündemde olacak. Geri dönüşlere ilişkin son sayıyı açıklayacak.

Düzensiz göçle mücadele de toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde yürütülen denetimler hakkında milletvekillerine bilgi verilecek. Yakalanan, sınır dışı edilen ve ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmenlere ilişkin son veriler aktarılacak.

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros'un pilot bölge olarak İstanbul’da uygulanan ve 1 Ekim itibariyle de Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’da uygulanmaya başlanan Mobil Göç Noktaları ile ilgili de bilgi vermesi bekleniyor.