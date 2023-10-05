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Musul'daki düğün salonu yangınında ölü sayısı yükseldi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Irak’ın Musul kentinde geçtiğimiz hafta bir düğün salonunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 122’ye yükseldi. 3 yaralının daha Türkiye'ye gönderileceği açıklandı.

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Irak’ın Musul kenti Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül’de düğün salonunda çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor.

Musul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 122’ye yükseldiği duyuruldu.

Yaralanan 82 kişiden 20’si daha önce askeri uçakla tedavi için İstanbul’daki hastanelere sevk edilirken, 3 yaralının daha Türkiye’ye gönderileceği aktarıldı.

Yangında gelin annesi, babası ve erkek kardeşi de dahil olmak üzere ailesinden 10 kişiyi, damat ise 15 akrabasını kaybetti.

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