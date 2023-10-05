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Ankara'da kömür madeninde göçük! Valilik açıklama yaptı

Ankara'da kömür madeninde göçük! Valilik açıklama yaptı

Ankara Beypazarı'nda kömür madeninde göçük meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada 15 maden işçisinin hafif şekilde yaralandığı, 3 işçinin ise hastanede gözlem altında olduğu bildirildi.

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Ankara Beypazarı'nda kömür madeninde göçük meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada 15 maden işçisinin hafif şekilde yaralandığı, 3 işçinin ise hastanede gözlem altında olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahalesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır." denildi.

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