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Komşuda virüs paniği 19 kişi öldü! Uzmanlardan 'vakalar artabilir' uyarısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Komşuda virüs paniği 19 kişi öldü! Uzmanlardan 'vakalar artabilir' uyarısı

Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı ülkede Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini bildirmişti. Yunanistan'da 19 kişi bu virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Uzmanlar, gelecek aylarda vaka sayının artmasından endişeli...

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Yunanistan'da bu yıl, Batı Nil Virüsü nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 9 yeni Batı Nil Virüsü vakası teşhis edildi.

Açıklamada, ölü sayısının 19'a yükseldiği, virüsün özellikle Tesalya, Orta Makedonya, Doğu Makedonya, Trakya, Batı Makedonya ve Epir bölgelerinde tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlar, gelecek aylarda vaka sayının artacağı değerlendirmesinde bulundu.

Genellikle "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil Virüsü'nden korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

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