Apple yeni telefonu iPhone 15 Pro'daki sorunu kabul etti! Sorunu böyle çözecek

Ayrıca iOS 17’de bazı kullanıcıları etkileyen bir hatanın olduğunu tespit ettik. Bu hata yazılım güncellemesiyle düzeltilecek. Bir başka sorun da 3. parti uygulamaların son güncellemeleriyle ilgili. Bu güncellemeler sisteme aşırı yüklenmeye neden oluyor. Uygulama geliştiricileriyle gerekli düzeltmeler için birlikte çalışıyoruz” denildi.