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AYM, bugün Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu görüşecek

AYM, bugün Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçilmesine rağmen tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemini bugün görüşecek.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) tutukluluğu devam eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşme kararı almıştı.

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay, AYM'ye hak ihlali başvurusunda bulundu.

Atalay'ın başvurusu, AYM'nin bugün yapacağı toplantıda ele alınacak.

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay tarafından Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan isimlerden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı.

Yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri katılmıştı.

Atalay'ın yakınları, topluma, 'demokrasiye, cumhuriyete ve Gezi'ye sahip çıkma' çağrısı yapmıştı.

Açılış konuşmasını yapan Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek "Siyasiler artık elini bu davadan çeksin, yargıyı bağımsız bıraksınlar" ifadelerini kullanmıştı.

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