BIST 8.267
DOLAR 27,55
EURO 29,05
ALTIN 1.608,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toplu konutlarda kardeşleri ile birlikte yaşadığı belirlenen 52 yaşındaki bir kadın kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Olay Orhangazi’de Tekke Mahallesi TOKİ 3.Etaptaki F 10 blokta meydana geldi. Kardeşleri ile birlikte aynı evde yaşadığı belirlenen Güneş Yaşaroğlu (52) isimli kadının ablası bir süreliğine gittiği İstanbul’dan evine döndüğünde kardeşinin yatakta hareketsiz yattığını gördü. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri Güneş Yaşaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güneş Yaşaroğlu’nun şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barajda su bitti! Bodrum’un suyunu karşılıyordu!
Barajda su bitti! Bodrum’un suyunu karşılıyordu!
Aliyev ve Scholz telefonda görüştü
Aliyev ve Scholz telefonda görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına ilişkin flaş açıklama
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına ilişkin flaş açıklama
Nissan Türkiye'den ekim ayına özel kampanya!
Nissan Türkiye'den ekim ayına özel kampanya!
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a FETÖ yanıtı
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a FETÖ yanıtı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Esenboğa Havalimanı'na 3. pist yapılacak
Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Esenboğa Havalimanı'na 3. pist yapılacak
Milyonda bir olay Esra Erol'da oldu! İkiz bebeklerin babası farklı çıktı
Milyonda bir olay Esra Erol'da oldu! İkiz bebeklerin babası farklı çıktı
İlham Aliyev ve Olaf Scholz'dan Karabağ görüşmesi
İlham Aliyev ve Olaf Scholz'dan Karabağ görüşmesi
AYM, bugün Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu görüşecek
AYM, bugün Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu görüşecek
Komşuda virüs paniği 19 kişi öldü! Uzmanlardan 'vakalar artabilir' uyarısı
Komşuda virüs paniği 19 kişi öldü! Uzmanlardan 'vakalar artabilir' uyarısı
İşte Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri! Soğuğu tescillendi!
İşte Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri! Soğuğu tescillendi!
Musul'daki düğün salonu yangınında ölü sayısı yükseldi!
Musul'daki düğün salonu yangınında ölü sayısı yükseldi!