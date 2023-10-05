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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına ilişkin flaş açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına ilişkin flaş açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat otomobil piyasasına yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Sıfır araç satışlarında bolluk yaşandığını belirten Bolat, "Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ömer Bolat  "Aldığımız kararla çok ciddi bir rahatlama sağlandı. Oto piyasasında hem ikinci el satışlarda hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15’e varan düşüşler var. Bayiler artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı.

Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık, başlayacağız. Bu piyasaların düzelmesi için rasyonel ve istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek." ifadelerini kullandı.

"Toplantılar yaptık onlardan da indirim bekliyoruz"

Emlak ve gıda sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bolat şöyle devam etti:

"Emlakta da ciddi anlamda satış fiyatlarında köpüğün ortadan kalktığını gözlemliyoruz, piyasayı denetliyoruz.

Gıda perakendecileri ile de toplantılar yaptık. Onların da uygulamaları ile alakalı yanlış bulduklarımız noktasında denetimlerimizi arttırdık. Onlardan da indirim bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz."

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