2023 yılında en çok hangi araba satıldı? Hangi otomobil markası kaç adet sattı?
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857.575 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 57,2 artarak 190.685 adet oldu. Bu rakamlar otomobil satışlarında tüm zamanlar Eylül rekorunu da getirdi.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,8 oranında artarak 857.575 adet olarak gerçekleşti.
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2023 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Eylül ayına göre yüzde 55,9
artarak 96.793 adet oldu.
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Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 67,0 oranında artarak 666.890 adet, hafif ticari araç pazarı %57,2 artarak 190.685 adet oldu.
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LAMBORGHINI 12 adet satıldı
En çok satan modeli Urus: 7 adet
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