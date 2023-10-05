Nissan Türkiye'den ekim ayına özel kampanya!

Nissan, Cumhuriyetin 100. yılının kutlandığı ekim ayında otomobil sahibi olmak isteyenlere birçok fırsatı özel kampanya seçenekleriyle sunuyor.

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Nissan Türkiye açıklamasına göre, cazip fiyat desteği ve kredi imkanını bir arada barındıran ekim kampanyası ile Nissan rekabette bir adım öne çıkıyor. Nissan Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonunda 125 bin TL ekstra fiyat avantajı ve 12 ay yüzde 0 faiz kredi kampanyası bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai’nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin TL fiyat desteği ya da 75 bin TL destek ve 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle kampanyadaki yerini alıyor.

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi ile 1.018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında bireysel müşteriler için 125 bin TL fiyat desteği ya da 75 bin TL destek ve 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleri bir arada sunuluyor.

Ticari müşterileri de unutmayan Nissan ekim ayı kampanyasında tüm hafif hibrit versiyonlarda ve e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında ticari müşteriler için 75 bin TL fiyat desteği ve 450 bin TL 15 ay yüzde 1,99 faiz oranında taksitli ticari kredi alternatifi, e-POWER Skypack ve Platinum Premium donanıma sahip versiyonlarda ise 50 bin TL fiyat desteği ve 450 bin TL 15 ay yüzde 1,99 faizli taksitli ticari kredi imkânı sağlıyor.

Mühendislik bölümü mezunu müşterileri de kampanya kapsamına dahil eden Nissan Türkiye, perakende alımlarda mühendislere özel 30 bin TL nakit alım desteği imkânı sunarken, Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere perakende kampanyasına ek olarak yüzde 1,5 indirim uyguluyor.

"Türkiye’de Yılın Otomobili" seçilen Nissan X-Trail’de 125 bin TL’lik fiyat avantajı

2023 yılında otomotiv gazetecileri tarafından Türkiye’de yılın otomobili seçilen yeni Nissan X-Trail, ekim kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 125 bin TL fiyat desteği ile dikkati çekiyor. Yeni X-Trail, 125 bin TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50 bin TL fiyat desteği ile 450 bin TL 15 ay yüzde 1,99 faiz taksitli ticari kredi imkanını bir arada sunuyor.

Mühendislere özel 30 bin TL nakit alım desteği imkânı yeni X-Trail için de geçerli olurken, Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere perakende kampanyasına ek olarak yüzde 1,5 indirim uygulanmaya devam ediliyor.

Nissan Juke'ta 100 bin TL fiyat desteği veya 12 ay yüzde 0 faiz imkanı

B-SUV sınıfının dikkati çeken oyuncusu Nissan Juke, ekim kampanyası kapsamında, 100 bin TL fiyat desteği veya 50 bin TL fiyat desteği ve 125 bin TL, 12 ay vade ve0 faiz imkanı ile kampanyadaki yerini alırken, aynı zamanda 50 bin TL fiyat desteği ve 450 bin TL, 15 ay yüzde 1,99 oranlı ticari kredi alternatifi de sunuyor. Nissan Juke mühendislere özel 30 bin TL nakit alım desteği ile de fark oluşturuyor.

Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere de perakende kampanyasına ek olarak yüzde 1,5 indirim uygulanıyor.

Nissan Türkiye’nin özel kampanyaları ekim ayında sınırlı süre için geçerli olacak.