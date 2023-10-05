Milyonda bir olay Esra Erol'da oldu! İkiz bebeklerin babası farklı çıktı

Esra Erol'da programında tıp tarihine damga vuran bir aldatma olayı yaşandı. İkiz bebeklere hamile olan kadına yapılan DNA testi sonrasında, bebeklerden birinin babasının farklı bir kişi olduğu tespit edildi.

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Farklı olaylarla gündeme gelen Esra Erol'da programında, bir aldatma olayı tıp tarihine de damga vurdu.

Programın yakın takipçileri, Betül Yurulmaz ile Veysel Yurulmaz çiftinin yılan hikayesine dönen aldatma olayını konuşuyor. Veysel Yurulmaz, 2 yıl önce Batman'dan İstanbul'a çalışmak için gitti. Veysel Yurulmaz'ın bir süre sonra burada Özge isimli bir kadından ikiz bebekleri olduğu öğrenildi. Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz ve onun sevgilisi Özge günlerce programda yüzleşti.

DNA testi yapılması şartını koştu

Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül’den boşanmak istediğini açıkladı. Betül Yurulmaz ise boşanmak için ikiz bebeklere DNA testi yapılması şartını koştu.

İkiz bebeklerini işin içine sokmak istemediğini söyleyen Özge, ilk olarak DNA testini reddetse de sonrasında kabul etti.

İkizlerden birinin babası farklı

Yapılan DNA testinin sonucuna göre ise Veysel Yurulmaz, ikiz bebeklerden yalnızca birinin biyolojik babası çıktı. Tıp dünyasında milyonda bir yaşanabildiği belirtilen olay, Türkiye'de şaşkınlık yarattı.