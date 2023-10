Dursun Özbek'ten Ali Koç'a FETÖ yanıtı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap vererek, "Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisi olduğu söyleyerek neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Türkiye topyekün mücadele içindeyken bu söyleminiz, yaptığınız görevle bağdaşmıyor." dedi.

Galatasaray, erkek basketbol takımı için isim ve forma sponsorluk anlaşmasına imza attı.

RAMS Park’taki imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sponsor firmanın Onursal Başkanı Rafet Ekmekçioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zvezdan Mitrovic ile oyuncular katıldı.

Toplantıda Dursun Özbek ile Erden Timur, gündem ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dursun Özbek: "Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisi olduğu söyleyerek neyi anlatmaya çalışıyorsunuz?"

Fenerbahçe Başkan Ali Koç’un, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar moteratörlüğünde katıldığı programdaki açıklamalarına cevap veren Dursun Özbek, "Rakibimizin başkanının açıklamaları, enteresan bir televizyon programıydı. Divan başkanı moderatör, başkan da cevaplayan kişiydi. İthamlardan çok bu kompozisyona dikkat etmek lazım. Neresinden başlayacağım konusunu kafamda çeviriyorum. Bugüne kadar başkan tek başına çıkıp farklı moderatörlerle, divan ve genel kurulda görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana göre şeyi hatırlattı, geleneksel orta oyunumuz vardır, Hacivat-Karagöz programı. Her şey önceden görüşülmüş, planlanmıştır. Her şey önceden tasarlanmıştır Hacivat-Karagöz’de. Dün akşamki televizyon programı da benzer bir program oldu. Bitmek bilmeyen ithamlar, yakıştırmalar, iftiralar peşi sıra geldi. Geçmişte de başkan bu ifadeleri kullanıyordu. Artık Hacivat-Karagöz oyunu seviyesine indiğini düşünüyorum. Devamlı baskı altına almayan çalışan bir başkan. Hem sistemi, hem federasyonu, herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan. Aynı zamanda kendisi Kulüpler Birliği başkanı. Başkan, ithamların doğruysa, bu ithamların gerekçelerini de ortaya koyman lazım. Çok tehlikeli bir boyuta getiriliyor iş. Bizim işimiz yeşil sahada mücadele etmek, orada birbirimiz yenmeye çalışmak. Bu ithamlarla bir yere varmamız mümkün değil. Başkan Ali Koç’un muhatabı aslında Türkiye Futbol Federasyonu. Büyük bir kısmı Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili. Benzer soruları federasyon başkanına, federasyon yetkililerine sormanız gerektiğini düşünüyorum. Başkan ile toplantılarda bir arada oluyoruz. Orada kullandığı ifadelerle, özellikle federasyon için kullandığı ifadelerle, dünkü kullandığı ifadeler arasında büyük çelişki var. Sevgili başkanım, hangisi doğru? Kulüpler Birliği’nde bize ifade ettiklerin mi doğru, yoksa dünkü açıklamaların mı? Kulüpler Birliği başkanı olarak kucaklayıcı olman lazım. Türk futboluna barışın ve sevginin getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisi olduğu söyleyerek neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Türkiye tepyekün mücadele içindeyken bu söyleminiz, yaptığınız görevle bağdaşmıyor. Umarım ki bundan sonraki toplantılarınızda dikkat edersiniz. Galatasaray her zaman başarı ve sevgiden yana olmuştur. Futbolla ilgili açıklamaları, daha ligler başlamadan hakemleri, sistemi etki almak için. Trabzonspor maçından sonra ben de benzer ifadeler kullandım. O günkü şartlarda bu ifadelere gereksinim vardı. Başkan haklı, haksız olduğu yerde hakemleri ön plana alıp, VAR sistemini ön plana alıp, devamlı baskı uygulama aşamasında. Artık bunun terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün kulüplere başarı ve sevgi getirmesini diliyorum" diye konuştu.

"İyi transferler yapmak, iyi bonservis, iyi maaşlarla mümkün oluyor"

Bankalarla imzalanan Finansal Yeniden Yapılandırma anlaşmasından çıkmak istediklerini vurgulayan Başkan Özbek, "Ali Koç, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul bey ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyarete gittik. Hep şunu söylüyorum, bu ziyarette konu kulüplerin mali yapısıydı. Bu mali yapının nasıl düzeleceği, kulüplerin rahat finansal yapıya kavuşması konusu vardı. Etraflıca tartışıldı. Şöyle bir algı var; kulüplerin gerekli, gereksiz bir harcama içinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak buna cevap vermek zorundayız. Biz iyi transferler yapıyoruz. İyi transferler yapmak, iyi bonservis, iyi maaşlarla mümkün oluyor. Kulüplerin istenen başarıları yakalaması için, Avrupa’daki kulüplerle mücadele etmesi için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunların biri buydu, Bakan bey ile konuştuğumuzda. Diğer konu da daha önce yapılan yapılandırma anlaşmasında esnetilmesi konusu vardı. Bakan ile müzakere ettik. Galatasaray olarak, bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyoruz. Projelerimizi başkana anlattık. Şu anda elimizi kolumuzu bağlayan bu yapılandırma anlaşmasından çıkma arzusu olan tek kulüp, Galatasaray. Geçmişte faydalı olduğu, bugün geldiğimiz bu ortamda kalmamıştır. Biz yapılandırma anlaşmasından çıkmayı hedefe koymuştuk. Çok kısa sürede yapılandırma anlaşmasından çıkacağız" şeklinde konuştu.

Erden Timur: "Bu ülkemize karşı gösterilen bir tavır"

Manchester United deplasmanında havalimanında giriş ve çıkışta İngiliz yetkililerin uyguladığı tavırlarla ilgili konuşan Erden Timur, "Sistematik bir şey uygulandı. Baştan vize sürecinde zorluklar yaşandı. Çıkarken iş zıvanadan çıktı. Temel konu gösterilen davranış. Adeta suçlu gibi davranış, son derece gayri ahlaki, son derece terbiyesizce, hadsizce. Bu davranışlara yaklaşık 3 saat orada maruz kalındı. Bu ülkemize karşı gösterilen bir tavır. Bu kabul edilemez bir şey. Biz de orada gereken tepkiyi gösterdik. Orada gereken tepkiyi görmeleri gerekiyordu. Bundan sonraki kamu tarafı, büyükelçimize, konsolosluğa bildirdik. Bakanlıklara bildireceğiz. Oradaki kameraların incelenmesinden, hukuki hakların kullanılmasına kadar bu konunun takipçisi olmak gerekiyor, böyle şeylerin tekrar edilmemesi için. Gerekeli tavır gösterilecektir. Bundan önce de çok yaşanmış, bu kadar ses çıkarılmamış. Bundan sonra da yaşanmaması için sesimizi çıkaracağız. Futbol sadece futbol değildir. Ülkenize gösterilen bir tavır, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmaktan bin kat daha önemlidir. Her platformda devletimiz de bu da konuda hemen gerekli adımları yaptı. Hep birlikte gerekli adımları atacağız" açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin zor bir arena olduğunu dile getiren Timur, "Her takımı her takımın yenebildiği bir arena. Tarihimizde ilk kez deplasmanda İngiliz takımına karşı galibiyetle ayrılıyoruz. Gurur verici. Sonuçta 3 puan. Bundan sonra çok maç var. Şampiyonlar Ligi’nde favori gösterildiğiniz maçta da puan kaybedebiliyorsun. Hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz, zaten misyonu koymuş Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları, Avrupa’da şampiyonluk. Başkanımız önderliğinde sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız. Bu sene de sonuna kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine de Dursun Özbek, "Tete transferinde son derece hukuksal boyutu geçerli olan, uluslararası boyuttaki kurumlardan görüş aldık. Oyuncusunu kaybeden her takımın belli bir yaklaşımı vardır. Konuyla ilgili endişemiz bulunmamaktadır. Tete transferi legal bir transferdir. Olmasaydı federasyon Türkiye’de oynamasına izin vermezdi" değerlendirmesini yaptı.