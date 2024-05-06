Konyaspor - Fenerbahçe / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçları ile devam ediyor. 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, düşme tehlikesi ile karşı karşıya olan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Konyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

Konya'da ilk yarı 0-0 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma ilave edildi.

43'DİREK! Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sol kanattan kaleye kadar sokuldu. Ferdi'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topa Mert Hakan kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

35'Fenerbahçe'de Mert Müldür yedek kulübesinde gördüğü sarı kartın ardından Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

30'Ferdi'nin sol kanattan ortasında Edin Dzeko zor pozisyonda etkili bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Slowik gole izin vermedi.

28'Fenerbahçe'de Mert Hakan ceza alanı içinde rakibinden sıyrılıp ayak içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Slowik üzerine gelen topu kontrol etti.

24'Fenerbahçe'de Becao uzaklardan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı.

21'Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dusan Tadic rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

16'Fenerbahçe'de Tadic'in pasında İrfan Can sol çizgide topla buluştu. İrfan Can'ın içeri çevirdiği top kaleci Slowik'te kaldı.

6'Konyaspor tehlike yarattı! Ceza alanı içinde topla buluşan Soner'in vuruşunda savunmada Szymanski araya girdi ve topun kaleye gitmesini engelledi.

4'Fenerbahçe etkili geldi! Szymanski'nin pasında Tadic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tadic'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Yan hakemin de kalkan bayrağı var pozisyon ofsayt.

1'Konya'da karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

Konyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Adil, Guilherme, Hadebe, Soner, Nzonzi, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, Fred, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Fenerbahçe ligin ilk yarısında 7 gollü galibiyet almıştı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 7-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de golleri, Edin Dzeko, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Uğurcan kaydetmişti.

Konyaspor düşme hattından uzaklaşmak istiyor!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon başarısız bir grafik çizen Konyaspor, Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Fenerbahçe'de 2 isim sakat 7 isim sınırda!

Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Bonucci kadroda yok!

Konyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de Oosterwolde, İsmail Yüksek, Bonucci ve Serdar Aziz kamp kadrosunda yer almadı. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe kamp kadrosu: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.