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Aliyev ve Scholz telefonda görüştü

Aliyev ve Scholz telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Almanya Başbakanı Scholz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülkenin lideri görüşmede bölgesel konular hususunda fikir alışverişinde bulundu.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i aradı.

Aliyev ve Scholz görüşmede bölgesel konular hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Scholz, Almanya olarak bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerini desteklediklerini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yürütülen Brüksel sürecini de desteklediğini belirten Scholz, bölgeye BM misyonu tarafından yapılan ziyareti de olumlu bulduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'ın bölgesel barış gündemine bağlılığını ifade etti, Brüksel sürecini desteklediklerini vurguladı.

Aliyev, merkezi hükümetin Karabağ'ın Ermeni sakinlerine sağladığı insani yardımlara dikkati çekerek bu sakinlere göç ve sosyal güvenlik alanlarında yerinde hizmet verildiğini, ilgili kayıt süreçlerinin başlatıldığını ve bunun için ayrı bir internet portalı açıldığını söyledi.

BM misyonunun bölgeye ziyaretinden de bahseden Aliyev, misyonun, sivil halka ve sivil altyapıya herhangi bir zarar verilmediğine dair açıklama yayımladığını hatırlattı

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