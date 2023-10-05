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İMSAD açıkladı: İnşaat malzemesi üretimi arttı, konut satışı geriledi

İMSAD açıkladı: İnşaat malzemesi üretimi arttı, konut satışı geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan rapora göre, konut satışları bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 9,5 geriledi

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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi Temmuz 2023'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 artış kaydetti. Ancak yeni konut satışları bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 9,5 geriledi.

Rapora göre, 2023 Temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi üretimindeki artışta, bu yılın Temmuz ayında daha fazla çalışma günü olmasının etkisi bulunuyor.

Dış pazarlarda talep koşulları temmuz ayında zayıf kalmaya devam ederken, yurt içinde seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve ekonomi politikalarına dair beklentiler üretim ve satışları etkiledi.

Temmuz ayında üretimde artış yaşanan 22 alt sektörden 19'u artış gösterirken, 3'ü azalış yaşadı. Bu dönemde en yüksek üretim artışı yüzde 46,2 ile metal yapı ve yapı parçaları sektöründe kaydedildi. Metal kapı ve pencereler üretiminde ise yüzde 45,6 artış görüldü. Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 30,2, plastik inşaat malzemesi üretimi ise yüzde 22,2 arttı.

Üretimde en fazla gerileme yaşanan sektör yüzde 16,4'lük bir azalışla inşaat camları oldu. Bu sektörü yüzde 13,4'lük bir azalışla seramik kaplama malzemeleri izledi.

Rapora göre, mevcut inşaat işleri seviyesi Eylül ayında toparlanmıştır. Eylül'de mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan artış kaydetti

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