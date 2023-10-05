2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Jon Fosse oldu

2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Norveçli yazar Jon Fosse aldı. Fosse'nin "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi kitapları bulunuyor.

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2023 Nobel Ödülleri'nde edebiyat alanında ödüle layık görülen isim de belli oldu. Norveçli yazar Jon Fosse, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu.

İsveç kraliyet Bilim Akademisi, Norveçli yazar Jon Fosse’nin "Söylenemeyeni dile getiren yenilikçi oyunları ve düzyazıları için" Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görüldüğünü duyurdu.

Açıklamada “Onun Norveççe Nynorsk dilinde yazdığı ve çeşitli türlere yayılan muazzam eserleri, çok sayıda oyun, roman, şiir koleksiyonu, deneme, çocuk kitabı ve çeviriden oluşmaktadır. Bugün dünyada en çok sahnelenen oyun yazarlarından biri olmakla birlikte, düzyazılarıyla da giderek daha fazla tanınmaktadır” denildi.

Jon Fosse kimdir?

29 Eylül 1959 yılında Norveç'te dünyaya gelen Jon Olav Fosse'nin "Melankoli", "Sabahtan Akşama" ve "Üçleme" gibi kitapları bulunuyor.



Yazar, Bergen Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Roman, kısa hikaye, şiir, çocuk kitabı, deneme ve oyun gibi bir çok türde eser kaleme alan Fosse'nin ilk kitabı Raudt, svart (Red, Black) 1983 yılında okuyucuyla buluştu.

2022 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Fransız yazar Annie Ernaux olmuştu.