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Anayasa Mahkemesi'nden tutuklu TİP milletvekili Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi'nden tutuklu TİP milletvekili Can Atalay kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası’nda aldığı hapis cezası onanan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın 'hak ihlali' başvurusunu Genel Kurul’a sevk etti.

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Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki yargılamanın durdurulması ve tahliye talebinin reddedilmesinin ardından geçen temmuz ayında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.

AYM, Gezi Davası'nda aldığı hapis cezası onanan Atalay'ın ‘hak ihlali’ başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.

Can Atalay davasında neler olmuştu?

14 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu avukat Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 'hak ihlali' başvurusunda bulunmuştu.

AYM de bugün yapacağı toplantıda Atalay'ın başvurusunun ele alınacağını duyurmuştı.

Öte yandan TİP, Can Atalay için adalet yürüyüşü başlatmıştı.

5'inci gününde devam eden yürüyüşe; Atalay'ın annesi Şükran Atalay, babası Mustafa Atalay, amcası Abdurrahman Atalay ile aile üyeleri de katılım sağlıyor.

Yürüyüşün beşinci gününde Hatay’ın İskenderun ilçesinden yola çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a Hatay Tabip Odası ve Eğitim Sen Hatay Şubesi eşlik ediyor.

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