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Erzurum'da feci kaza! Biri ağır yaralandı biri panik atak krizi geçirdi

Erzurum'da feci kaza! Biri ağır yaralandı biri panik atak krizi geçirdi

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, K.B. (20) idaresindeki otomobil, üniversite yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hukuk Fakültesi öğrencisi B.T'ye (19) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan öğrenci sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından panik atak krizi geçirdiği belirtilen sürücü de Erzurum Şehir Hastanesine götürüldü.

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