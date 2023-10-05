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Arda Güler Real Madrid'de bireysel çalışmalara başladı!

Arda Güler Real Madrid'de bireysel çalışmalara başladı!

İspanyol ekibi Real Madrid'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalışmalara başladı.

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İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bügün yaptığı antrenmanla başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, fitness çalışmasıyla başladı. Topla taktiksel çalışmalarla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamladı.

İspanyol ekibinde sakatlığını atlatan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak olan David Alaba da antrenmanın bir kısmında takımla çalıştı.

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