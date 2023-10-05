'Rusya Karadeniz'deki sivil gemileri hedef alacak' iddiası

İngiliz istihbaratı Rusya'nın Karadeniz'deki sivil gemileri hedef alacağını iddia etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna limanlarına yaklaşırken deniz mayınları döşemek dahil Karadeniz'deki sivil deniz taşımacılığını hedef almayı sürdüreceği ileri sürüldü.

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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gizliliği kaldırılan istihbarat bilgilerine göre Rusya'nın Ukrayna limanlarına yaklaşırken deniz mayınları döşemek dahil Karadeniz'deki sivil deniz taşımacılığını hedef almayı sürdüreceği ileri sürüldü.

İngiliz istihbarat bilgilerine ilişkin değerlendirmede Rusya'nın, Ukrayna'nın tahıl ihracatını engellemek amacıyla bu ülkenin insani koridorundan geçen sivil gemileri hedef almaya çalıştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(İstihbarat bilgilerine göre) Rusya, Ukrayna ekonomisine baskı yapma girişimlerini devam ettirecek. Rusya'nın sivil gemileri açıkça batırmaktan kaçınmak istediği, bunun yerine Karadeniz'de sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutacağı neredeyse kesin. Bu istihbarata ilişkin değerlendirmemizi yayımlayarak İngiltere, 'Rusya'nın böyle bir olayın meydana gelmesini engellemeye yönelik taktiklerini ifşa etmeyi' amaçlamaktadır."

Açıklamada, İngiltere'nin, deniz taşımacılığının güvenliğini artıracak düzenlemeleri hayata geçirmek üzere Ukrayna ve diğer ortaklarıyla çalıştığının altı çizildi.

İngiliz denizciliğine yönelik tavsiyenin değişmediği kaydedilen açıklama, Rusya'nın oluşturduğu tehdit nedeniyle İngiltere'nin, Ukrayna limanları ve sularına yönelik deniz güvenliği seviyesinin "en üst düzeyde kalmaya devam edeceği" vurgulandı.

Açıklamada, İngiltere'nin, Rusya'nın Karadeniz'deki faaliyetlerini izlemek üzere istihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini devreye soktuğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bu kabiliyetler, Rusya'nın sivil deniz taşımacılığına ya da altyapıya yönelik yeni saldırılarını tespit etmemize ve duyurmamıza yardımcı olacak. Ukrayna'nın tarımsal ürünlerini 'insani koridor', kara yolu ve Tuna Nehri dahil tüm uygun güzergahlar üzerinden ihraç etmeyi sürdürebilmesini sağlamaya kararlıyız."

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, bugün açıklanan gizliliği kaldırılmış istihbarat bilgilerinin, Rusya'nın Karadeniz'de sivil gemileri hedef almak üzere deniz mayınları kullanabileceğini gösterdiğini savundu.

Cleverly, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, dünyanın en savunmasız insanlarına gıdanın ulaşmasını engelliyor, dünya bunu izliyor." ifadesini kullandı.