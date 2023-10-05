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Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 2023 yılı alım fiyatı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 2023 yılı alım fiyatı belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirtti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirten Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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