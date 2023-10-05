Alexander Djiku ve Daniel Amartey milli takım kadrosuna davet edildi

Fenerbahçeli futbolcu Alexandar Djiku ve Beşiktaş’ta forma giyen Daniel Amartey, Gana Milli Takımı’nın, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

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Gana Milli Takımı’nın hazırlık maçında Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı mücadelelerin aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda savunma oyuncuları Türk takımlarından seçildi. Beşiktaş forması giyen Daniel Amartey ve Fenerbahçe'de oynayan Alexander Djiku Gana Milli Takımı’nın, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Jordan Ayew de kadroda yer aldı.

Gana Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

"Lawrence Ati Zigi, Manaf Nurudeen, Richard Ofori, Tariq Lamptey, Alidu Seidu, Joseph Aidoo, Nicholas Opoku, Alexander Djiku, Daniel Amartey, Fatawu Hamid, Gideon Mensah, Osman Bukari, Joseph Paintsil, Thomas Partey, Edmund Addo, Salis Samet, Elisha Owusu, Ransford Könnigsdörffer, Muhammed Kudus, Jordan Ayew, Ernest Nuamah, Inaki Williams ve Antoine Semenyo."