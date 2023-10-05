Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? Ayşenur Arslan’ın suçu ne?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında, Ayşenur Arslan konusunu ve Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kuracağına yönelik iddiaları değerlendiriyor.

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14-28 Mayıs seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a karşı bir kez daha kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğundan kalkmayınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğüyle CHP'de bir değişim polemiği gündeme gelmişti. İmamoğlu ‘değişim’ dedikçe, Kılıçdaroğlu koltuğa daha çok yapıştı. Kulislerde İmamoğlu'nun CHP Genel Başkan adayı olacağı konuşulurken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında bomba bir ihtimali dile getirdi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Kongresi’ni kazanırsa gözünü CHP genel başkanlığa dikecek. Ancak bir de B planı var! Mahmut Övür, İstanbul İl Kongresi beklenildiği gibi sonuçlanmazsa Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir parti kurabileceğini iddia etti.

Gündemin bir diğer ana konusu ise Ayşenur Arslan… Geçtiğimiz gün Ankara İçişleri Bakanlığı önünde yaşanan terör saldırısı sonrası saldırgan teröristin belki de araçta bulunan bombadan haberinin olmadığını ve hiçbir şey yapamadan öldüğünü söyleyen Ayşenur Arslan’ın bu sözleri sonrası Halk TV'deki programına son verilmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Ayşenur Arslan da adliyede yaptığı açıklamada ‘uzun sürecek bir ekran orucum başlıyor’ ifadelerini kullanmıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu ve Ayşenur Arslan konusunun yanı sıra gündemin diğer önemli konularını canlı yayında değerlendiriyor.