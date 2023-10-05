BIST 8.496
DOLAR 27,57
EURO 29,09
ALTIN 1.610,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul polisi, kurallara uymayan taksi sürücülerine göz açtırmıyor

İstanbul polisi, kurallara uymayan taksi sürücülerine göz açtırmıyor

Kadıköy'de sivil trafik polislerince yapılan denetimde kuralları ihlal eden ticari taksi sürücülerine para cezası kesildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Rıhtım Caddesi'nde müşteri gibi bindikleri ticari taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediğini kontrol etti.

Kontrollerde emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 10 sürücüye toplamda 4 bin 360, bir sürücüye ise araç kullanırken telefonla konuştuğu için 951 lira para cezası kesildi.

Ekipler, zaman zaman araç içerisindeki yolcularla da konuşarak taksicilerin özellikle turist müşteri seçip seçmediğini kontrol etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden'ın gizli ajanlarını defalarca ısırmıştı! Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
Joe Biden'ın gizli ajanlarını defalarca ısırmıştı! Beyaz Saray'dan uzaklaştırıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
Kuyu açmaya çalışan vatandaş toprak altında kalarak can verdi!
Kuyu açmaya çalışan vatandaş toprak altında kalarak can verdi!
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı
Muş’ta otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Muş’ta otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? Ayşenur Arslan’ın suçu ne?
Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? Ayşenur Arslan’ın suçu ne?
Skolyoz en çok ergenlik döneminde ortaya çıkıyor
Skolyoz en çok ergenlik döneminde ortaya çıkıyor
Aydın'da 19 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu
Aydın'da 19 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu
Alexander Djiku ve Daniel Amartey milli takım kadrosuna davet edildi
Alexander Djiku ve Daniel Amartey milli takım kadrosuna davet edildi
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 2023 yılı alım fiyatı belli oldu
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! 2023 yılı alım fiyatı belli oldu
Mustafa Sarıgül'den mahkumlar için af çağrısı!
Mustafa Sarıgül'den mahkumlar için af çağrısı!
Uludağ İhracatçı Birliklerinin eylül ayı ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu
Uludağ İhracatçı Birliklerinin eylül ayı ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar oldu