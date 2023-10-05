Rusya Ukrayna'da köye füzeyle saldırdı: 49 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın, Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyünde sivil tesisi füzeyle vurması sonucu 49 kişi hayatını kaybetti.

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Haroza köyündeki saldırının yerel saatle 01.15'te gerçekleştiği bildirilirken, olay yerindeki kurtarma görevlileri biri altı yaşındaki bir erkek çocuğu olmak üzere, 49 kişinin öldüğünü ve yaralananlar da olduğunu belirtti.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski "Rusya, buna ve bunun gibi terör saldırılarına sadece bir şeyden ihtiyaç duyuyor: soykırım amaçlı saldırganlığını tüm dünya için yeni bir norm haline getirmek" dedi.