Kars’ta göllere 520 bin yavru balık bırakıldı!

Kars’ta bulunan göllere 520 bin sazan yavrusu bırakıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Elazığ’dan Kars’a 520 bin sazan yavrusu getirildi.

Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesinde üretilen balıklar kamyonla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sazan yavruları daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın’ın gözetimindeki ekiplerle birlikte Kars ve Ardahan sınırındaki Çıldır Gölü ve Arpaçay Baraj Göletine bırakıldı.

Öte yandan yeni üretim sezonu içerisinde balıklandırma çalışmalarının diğer göllerde de devam edeceği öğrenildi.