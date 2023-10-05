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Sarıyer’de yaşandı piknik yapanlar fark etti ! 5 gün boyunca su içerek yaşadı

Sarıyer’de yaşandı piknik yapanlar fark etti ! 5 gün boyunca su içerek yaşadı

Sarıyer’de çeşmeden su doldurmak isterken yaklaşık 3 metre yükseklikten sahil kenarına düşen şahıs bacağını kırdı. Hayatta kalmak için 5 gün boyunca doldurduğu sudan içen yaralı şahıs piknik yapanlar tarafından fark edildi.

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Olay, Sarıyer Garipçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Geyik isimli şahıs geçtiğimiz pazar günü bir çeşmeden su doldurmak istedi. Su doldurduğu esnada ayağı kayarak yaklaşık 3 metre yükseklikten sahile yuvarlanan kişinin bacağı kırıldı.

5 gün boyunca yerinden kımıldayamayan şahıs, kurtarılmayı bekledi. Bu sırada hayatta kalmak için de bidona doldurduğu suyu içerek hayatta kaldı.

Şahsı bugün sahil kenarında piknik yapan vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi tamamlanan şahıs, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün ekiplerinin kurtarma botuyla yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın, doldurduğu suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

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