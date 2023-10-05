Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'de düşürülen SİHA'yla ilgili açıklama
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'de düşürülen SİHA'nın TSK'ya ait olmadığını duyurdu.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatlarının ardından sınır hattında hareketli günler yaşanıyor.
Sosyal medyada bazı hesaplar TSK'ya ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) düşürüldüğünü iddia etti. TSK söz konusu iddianın doğru olmadığını açıkladı.
MSB kaynakları Suriye’de düşürülen SİHA’nın TSK’ya ait olduğu iddialarını yalanladı. Kaynaklar düşürülen SİHA'nın TSK'ya ait olmadığını bildirdi.