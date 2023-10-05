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İstanbul'da taksi denetimleri! İhlal edenlere para cezası kesildi

İstanbul'da taksi denetimleri! İhlal edenlere para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik polisleri, taksi sürücülerine denetim yaptı. İl genelinde gerçekleşen denetimlerde kuralları ihlal eden ticari taksi sürücülerine para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Rıhtım Caddesi'nde müşteri gibi bindikleri ticari taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediğini kontrol etti.

Kontrollerde emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 10 sürücüye toplamda 4 bin 360, bir sürücüye ise araç kullanırken telefonla konuştuğu için 951 lira para cezası kesildi.

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