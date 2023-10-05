Şenol Güneş: Yönetimi savunmadım, Beşiktaş'ı savundum!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Taraftar tepki göstermekte haklı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum." dedi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş sahasında İsviçre ekibi Lugano'yla karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar 2-0 öne geçmesine rağmen konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Sözün bittiği yerdeyiz"

"Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık. 80'den sonra goller gelince iyice direncimiz kayboldu. İçgüdüsel hareketlerimiz oyunu çevirmeye yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı."

"Özür diliyorum"

"Bugün 2 yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum ama kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Golden sonra direncimiz kırıldı. Moral değerleri sıfırlanan oyuncular elinden geleni yapmaya çalışsa da yeterli olmadı. Onlara söyleyecek bir şey yok çünkü görevi ben verdim. Yönetim için de aynı şey söyleyebiliriz. Bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. Özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim."

"Taraftar her zaman bize destek oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik!"

"Ben yönetimi değil Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum."

"Benim öyle bir sorunum yok. Oyuncuların da olduğunu sanmıyorum. Oyun olarak 80 dakika oynayıp 2-0 öndeyken, bunu aramam. Eksiklerimi, tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Hazırlık dönemi geçiren oyuncular var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama... Ghezzal çok iyiydi ama 10 kişi kalınca çıkarmak zorunda kaldık. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Rakip geliyordu sürekli. Bunu bir sorunla eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Geçen sene daha dinamiktik. Bu sene son bölümde kaybettiğimiz maçlarda travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunun çıkışı alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada oyuncular da zaman zaman kendilerini yalnız hissediyor olabilirler. Toparlanmak için her türlü desteği vermek gerekiyor."

"Yönetimi savunmak gibi bir durum yok"

"Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum."

"Hiçbir mazeret yeterli değil"

"Hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 2-3 olmasının savunmasına yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir"

"Saha dışında olan olaylar"

"Saha dışında olan olaylar... Bugünkü maçı Konferans Ligi maçıydı, sahada kalmak önemliydi. Oyun da rahat gidiyordu bana. İlk sarı kart bana göre ağır bir karardı. Kırmızı karttan sonra da mahkum oynamaya başladık. Maç kötü gittikten sonra da federasyon başkanı, seyirci bunlar şu anda söylemem doğru değil. Biz maçı kaybettik. Maçı başka alana taşıyarak mazeret bulmayı doğru bulmuyorum."

"Şanssızlık da yaşıyoruz"

"Bu bir travma! Trabzonspor, Adana Demirspor maçlarında oldu. Şanssızlık da yaşıyoruz. Toparlanma süreci oyun ve sonuçla düzeleceğini düşünüyordum. Bugün de kazanacağımızı düşünerek sahaya çıktık ama bazen işler ters gidiyor."