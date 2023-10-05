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TSK üssüne hain saldırı! 5 polis ile 3 asker yaralandı

TSK üssüne hain saldırı! 5 polis ile 3 asker yaralandı

MİT ve TSK'nın birbirinden başarılı operasyonlarıyla Suriye'de iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat'taki TSK üssüne kalleş bir saldırı düzenledi. Roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.

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Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.

5 polis, 3 asker yaralandı

Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.

Pkk/ypg'li teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı

Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.

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