TSK üssüne hain saldırı! 5 polis ile 3 asker yaralandı

MİT ve TSK'nın birbirinden başarılı operasyonlarıyla Suriye'de iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat'taki TSK üssüne kalleş bir saldırı düzenledi. Roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı.Abone ol
Suriye'nin PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki Tel Rıfat kırsalındaki teröristler tarafından, akşam saatlerinde Dabık bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin üs bölgesine çok namlulu roketatar saldırısı düzenlendi.
5 polis, 3 asker yaralandı
Saldırıda üs bölgesinde bulunan 5 özel harekat polisi ile 3 asker yaralandı. Yaralı güvenlik güçleri saldırının ardından bölgeden tahliye edilerek, ambulanslarla Gaziantep ve Kilis'te bulunan hastanelere kaldırıldı.
Pkk/ypg'li teröristlerin bulunduğu bölge ateş altına alındı
Saldırının ardından sınır hattı ve Suriye içerisinde bulunan üs bölgesinde konuşlu birlikler, PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölgeyi obüs ve roketatarlar ile ateş altına aldı.