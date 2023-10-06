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Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'de silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı; olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

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Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezi önünde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.G. (38) ve H.D. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.G. hayatını kaybetti, H.D. ise Kayseri'ye sevk edildi.

Taraflar arasında husumet bulunduğu belirtilen kavgayla ilgili K.A. ve U.H. gözaltına alındı, kaçan şüpheli U.K. de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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