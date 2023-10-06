AK Parti'nin İstanbul adayı bomba! İstanbul'da iki dönem belediye başkanlığı yapmıştı

AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Beledie Başkanı adayı olarak kimi göstereceği merak konusu. Kulislerde birçok isim konuşulurken, bazı isimler sahaya inip çalışmalara başladı. Hande Fırat'tan ise bomba gibi bir iddia geldi. AK Parti'nin İstanbul adayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen mi oluyor?

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AK Parti İstanbul'da kimi aday gösterecek? Bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismalioğlu başta olmak üzere pekçok isim konuşuldu. Ancak Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat bugüne kadar konuşulmayan bir ismi gündeme getirdi.

Hande Fırat öve öve bitiremedi

Erzurum'a gidip, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le görüşen Hande Fırat, Sekmen'i öve öve bitiremezken bomba bir iddiayı gündeme getirdi. Fırat'ın yazısına "Dadaşlar şehrinden sonra sıra İstanbul mu" başlığını koyması dikkat çekti.

İstanbul'da iki dönem başkanlık yaptı

Sekmen'in İstanbul’da Samandıra ve Kartal’daki iki dönem belediye başkanlığı tecrübesini Erzurum Beleriye Başkanlığı'na yansıttığını anlatan Fırat, "Dadaş’lar şehri Erzurum son gittiğimden bu yana bambaşka bir şehir olmuş." dedi.

Adaylığı kimseyi şaşırtmasın...

Hande Fırat ardından da "İstanbul’da iki dönem milletvekilliği tecrübesi dikkate alındığında AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayları arasında adının geçmesi kimseyi şaşırtmasın!" notunu düştü.