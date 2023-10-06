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İsmail Kartal: Kendi hatamızdan gol yedik

İsmail Kartal: Kendi hatamızdan gol yedik

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferansı Ligi ikinci maçında Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından galibiyeti değerlendirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda Joshua King sahne aldı ve Fenerbahçe maçı 2-1 galip tamamladı. Bu skorun ardından sarı-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürdü.

"Kendi hatamızdan gol yedik"

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk yarıda üretkenliklerinin az olduğunu ifade etti ve şöyle konuştu:

"İlk devrede oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Sadece üretkenliğimiz azdı. İkinci yarıda 3. bölgede daha fazla oynayarak üretkenliği arttırmamız gerektiğini anlattım. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle pozisyon bulduk. Golü bulduk. Sonuçta kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda bu olabilir. Rakibe bir tane net pozisyon verdik, onun haricinde pozisyon vermedik. 2-1 kazandık, daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı, bunu başardık. Çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum."

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