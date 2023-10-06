Yalı dairesindeki 'çılgın ev partisi'nde milyonluk hırsızlık! İşadamı sabah şok oldu

İSTANBUL'da işadamı Mustafa Oktar, Yeniköy'deki yalı dairesinde yakın dostlarının katıldığı çılgın bir ev partisi verdi. Ertesi sabah uyanan işadamı, yatak odasındaki 1.5 milyon lira değerindeki saat ve aksesuvarlarının çalındığını görünce soluğu karakolda aldı.

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Çılgın ev partisinde milyonluk hırsızlık. Son dönemde moda olan, dışa kapalı partilerden biri de Yeniköy'de yapıldı. Uluslararası bir lojistik firmasının sahibi olan Mustafa Oktar, Boğaz manzaralı yalı dairesinde özel bir parti düzenledi.

Sabah'ın haberine göre, geceye yakından tanıdığı 20 arkadaşını da davet etti. Erken başlayan parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Ertesi sabah uyanan işadamı, şirketine gitmek için hazırlanırken lüks marka saatinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından başka aksesuvarlarını da bulamayınca hayatının şokunu yaşadı.

Soluğu karakolda alan Oktar, polise verdiği ifadede yaklaşık 1.5 milyon liralık eşyasının çalındığını söyledi. Oktar'ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.